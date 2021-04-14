Geçtiğimiz yıl orman yangını yaşanan Merkez Kemel Köyü mevkiinde Çanakkale Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Eray Doğan, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Çanakkale Sağlık İl Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Nurcan Yılmaz, Açık Ceza İnfaz Kurum Müdürü Bekir Alanoğlu, hakim ve savcılar ile Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumundan 12 personel, Çanakkale Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden 15 personel ve denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulan 10 yükümlünün katılımı ile ağaçlandırma çalışması yapıldı.

Ağaç dikim etkinliğinde iki dönümlük alanda 320 servi fidanı toprakla buluşturuldu.