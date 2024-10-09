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Güncel
AA 09.10.2024 12:59

Balıkesir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 11 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Balıkesir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığınca, aranan kişilere yönelik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) özel ekip oluşturuldu.

Ekiplerin yaptığı operasyonda "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 11 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B. (40), Avcılar Mahallesi'nde zeytin bahçesinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hükümlü Y.B, cezaevine teslim edildi.

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