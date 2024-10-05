Açık 22ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 05.10.2024 10:04

Balıkesir'de emniyet teşkilatının filosuna 204 araç dahil edildi

Balıkesir'de, İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 204 aracın hizmete alınması dolayısıyla tören yapıldı.

Balıkesir'de emniyet teşkilatının filosuna 204 araç dahil edildi

Vali İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Merkez Havaalanı'ndaki törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin huzuru için son yıllarda mücadelenin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Tek bayrak, tek millet ve tek devlet için mücadele verildiğini belirten Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Ezanlarımızın susmaması için rengini şehitlerimizin kanından almış al bayrağımızın dalgalanması için 24 saat mücadelesini veriyoruz. Balıkesir'imizin huzuru ve güveni için hep beraber mücadele veriyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Jandarmamızın, polisimizin, askerimizin, sahil güvenliğimizin Rabb'im ayaklarına taş değdirmesin. İnşallah gücümüze güç katacak olan bu araçlarımızla Balıkesir'imizin huzuru ve güveni için hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Bu konuda emeği olan herkese teşekkür ederim."

İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit de suç ve suçluyla mücadelede teknolojinin önemini vurguladı.

Müdürlüğün envanterine 2 yıl önce 40 aracın dahil edildiğini dile getiren Yiğit, "Yeni araçlar, Balıkesir'in huzur ve güven ortamının sürdürülebilmesi için yürüttüğümüz çalışmalarda bizlere büyük fayda sağlayacak." dedi.

Araçların alımında destek veren hayırseverlere plaket takdim edilen tören, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın dua etmesi ve araçların emniyet personeline teslim edilmesiyle sona erdi.

ETİKETLER
Balıkesir Emniyet Genel Müdürlüğü
Sıradaki Haber
Trabzon'da Obezite Merkezi'nde takip programını tamamlayanlara belge verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:41
Meclis'te İsrail Oturumu: İki bakan Salı günü Genel Kurul'a bilgi verecek
09:53
Zonguldak karayolundaki heyelan anı kamerada
10:01
Doğanın kalbi işte bu köyde atıyor
09:28
BOTAŞ Genel Müdürlüğüne Abdulvahit Fidan atandı
09:22
Bakan Bolat: Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz
09:16
Ankara'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST Adana'ya katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST Adana'ya katıldı
FOTO FOKUS
Doğanın kalbi işte bu köyde atıyor
Doğanın kalbi işte bu köyde atıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ