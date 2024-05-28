Balıkesir'de devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, H.K. idaresindeki beton mikseri, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Pelitköy Mahallesi bağlar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Balıkesir itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 kişi hayatını kaybetti

Kazada, araçta sıkışan sürücü ile S.A. ekiplerce bulundukları yerden çıkarıldı. Sürücü H.K, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan S.A. ise sağlık ekiplerince Balıkesir Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü H.K'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Bir süre ulaşıma kapanan yol aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.