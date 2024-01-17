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Güncel
AA 17.01.2024 00:14

Balıkesir'de 4 günde 60 çift ayakkabı çalan hırsızlık zanlısı yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 4 günde 60 çift ayakkabı çalan hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerince yakalandı.

Balıkesir'de 4 günde 60 çift ayakkabı çalan hırsızlık zanlısı yakalandı

İlçeye bağlı 600 Evler, İhsaniye ve Hacı Yusuf mahallelerinde, 4 gün içinde meydana gelen çok sayıda ayakkabı hırsızlığı ihbarı üzerine, polis ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının A.Ç. olduğunu tespit etti.

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, çalınan 60 çift ayakkabıyı ele geçirdi.

Zanlıyı gözaltına alan ekipler, ayakkabıları sahiplerine teslim etti.

Gözaltına alınan A.Ç'nin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan hırsızlık anı, bir apartman dairesinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, A.Ç'nin, 2 çift ayakkabıyı poşete koyarak götürdüğü görülüyor.

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