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Güncel
AA 10.10.2023 20:46

Balıkesir'de "10 Ekim Dünya Balıkesirliler Günü" kortej yürüyüşü yapıldı

Balıkesir'de 2010'dan itibaren her yıl ekim ayının 10'unda kutlanan "Dünya Balıkesirliler Günü" dolayısıyla Balıkesirliler Dernekleri Federasyonunca kortej yürüyüşü yapıldı.

Balıkesir'de "10 Ekim Dünya Balıkesirliler Günü" kortej yürüyüşü yapıldı

Kuva-yı Milliye Müzesi önünde toplanan grup, Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde Atatürk Anıtı'na yürüdü. BALDEF Başkanı Dr. Mehmet Çalışkan, yürüyüşün ardından gazilerle günün anısına Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Çalışkan, törende yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir’i sevenler, Balıkesir için yürekleri atanların hepsine selam olsun. Özellikle Almanya’dan gelip, bugün burada bizimle olan genç kardeşlerimiz ve başlarında bulunan değerli başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Burada mevcut olan bütün sivil toplum örgütleri ve başkan ve yöneticilerine, Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu yöneticilerine ve sorumlu tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizin günü hayırlı olsun. Bundan sonraki Balıkesirliler Günü'nü daha çok muhteşem bir şekilde kutlamak için sizlere söz veriyorum. Hep birlikte başaracağız. Birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece çok daha güzel noktalara geleceğimize inanıyorum"

Törene, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, protokol üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlikler, bu akşam Avlu Kültür ve Kongre Merkezi Fatih Salonu'nda yapılacak "Balıkesir Türküleri Özel Konseri" ile sona erecek.

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