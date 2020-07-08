"Belçika malinois", "labrador" ve "Alman kurdu" cinsi köpekler, 50 kişilik "Yıldız Arama Kurtarma Ekibi" ile görev yapacak.

Yurt dışı pasaportlu 6 köpek, Büyükşehir İtfaiyesi Eğitim Merkezinde oluşturulan özel alanda 1,5 ay boyunca ekip arkadaşlarıyla iz sürme, itaat ve uyum eğitimi alacak.

İleri seviye eğitimleri tamamlanacak köpekler, 6 ay sonra operasyonlarda kullanılmaya başlanacak.