Tekneleri ile palamut avı için Karadeniz’e açılan balıkçılar Bartın açıklarında binlerce palamut avladı. Sabahın ilk ışıklarıyla Amasra ilçesine bağlı Tarlaağzı Balıkçı Barınağı´na dönen balıkçı teknelerinin ambarlarındaki palamutlar tek tek kasalanarak yüklemeye hazır hale getirildi.

Kasalanan palamutlar ise yıkanıp buzlandıktan sonra iç bölgelere sevkiyatı yapılmak üzere tır, minibüs ve kamyonetlere yüklendi.

Tek tekne ile yaklaşık 2 bin kasa palamut avladıklarını anlatan balıkçı Yavuz Yılmaz, "Fena başlamadı iyi başladı. Şükürler olsun artık denizde balık bollaşmaya başladı. Halkımız inşallah ucuz balık yiyecek. Rahat rahat evine güzel balık getirip yiyebilecek inşallah. 2 bin kasa var. Şu an palamut bol görünüyor. Göründüğü gibi, tahmin ettiğimizin üzerinde görünüyor inşallah" dedi.