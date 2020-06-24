Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, fırtına nedeniyle bir haftadır denize açılamayan balıkçılar, fırtına sonra avcılıkta önemli oranda artış bekliyor. Yaklaşık bir hafadır sağanak ve fırtına yüzünden limana demirleyen balıkçılar, tekne ve ağ bakımlarını tamamlıyor.

