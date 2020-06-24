Sarayönü Belediyesi, ilçenin çarşı merkezinde bulunan 4 bin 500 metrekarelik alanı kent meydanına dönüştürdü.

Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak, projenin ilçeye büyük bir değer kattığını söyledi.

Yapımı tamamlanan kent meydanının ilçe merkezindeki yeşil alan varlığına katkı sunduğunu kaydeden Solak, şunları kaydetti:

"Üzerinde açık hava etkinliklerinin de düzenlenebileceği, çok yönlü kullanılabilecek bu meydan, önemli bir proje oldu. Yeşil alan ve yürüyüş alanlarının oluşturduğu projede, dinlenme alanları, küçük bir ticarethane ve bir de saat kulesi bulunuyor. Anadolu Meydanı isimli projemiz belediyemizin bütçesine yük getirmeden hibe ve desteklerle yapıldı. Mevlana Kalkınma Ajansı üzerinden projelendirdiğimiz meydan yatırımımız ayrıca Selçuklu Belediyesi tarafından da desteklendi."