Çok Bulutlu 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 13.05.2024 10:18

Bal arılarının yayla yolculuğu başladı

Türkiye'de Karadeniz ve Ege bölgelerini kışlak olarak kullanan arıcılar, havaların ısınmasıyla bal arılarını Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki yaylalara çıkarmaya başladı.

Bal arılarının yayla yolculuğu başladı
[Fotograf: İHA]

Arıcılık ile uğraşanlar havalar soğuduğunda arıları yaylalardan kışlaklara çekerken, havaların ısınmasıyla bal arılarını kışlaklardan çıkarttı.

Türkiye'deki arıcılık ile uğraşanların kışlak olarak kullandığı Karadeniz ve Ege Bölgelerindeki arılar, kış uykusundan uyandı.

Arıcılar, havaların ısınmaya başlaması ile kış uykusundan uyanan arılarını en fazla yağış alan yaylalara doğru yola çıkardı.

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu arıcılık için çok verimli"

Bal arılarının yayla yolculuğu başladı

Erzincan’da arıcılık yapan Hasan Elaldı, havaların ısınmasıyla bal arılarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki yaylalara getirilmeye başlandığını söyledi.

Elaldı, bölgenin arıcılık açısından oldukça verimli olduğunu, bu nedenle arıcıların Erzincan ve çevre illeri tercih ettiğini söyledi.

Doğal bitki örtüsünde balın daha kaliteli olduğunu vurgulayan Elaldı, "Buranın iklimi birçok yerden daha güzel ve farklı bitkiler var. Bu nedenle buradaki balın tadı da çok güzel. Daha sonra buradan yaylalara, Doğu Anadolu'nun yüksek yaylalarına gideceğiz. Yağmur nereye iyi yağarsa iklim nerede güzel olursa orayı takip edip tercih edeceğiz, Erzurum olur, Bayburt olur" dedi.

ETİKETLER
Arıcılık Erzincan
Sıradaki Haber
Bitlis'te besiciler yaylaya çıkmaya başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:16
Avrupa Birliği'nden bayrağının Eurovision'da yasaklanmasına tepki
15:11
Belçika'da üniversite öğrencileri İsrail'e "akademik boykot" için eylem başlattı
14:56
Türkiye Kupası finalinin adresi belli oldu
14:33
İç ve doğu kesimlerde hafta boyunca sağanak etkili olacak
14:19
Herkes İçin Hareketlilik mobil uygulaması bu yıl hayata geçirilecek
14:11
İzmir'de yasa dışı silah ticareti yapan 4 kişi tutuklandı
İran'da mimari ihtişamın ve kültürel zenginliğin sembolü: Mescid-i Şah Camii
İran'da mimari ihtişamın ve kültürel zenginliğin sembolü: Mescid-i Şah Camii
FOTO FOKUS
İsrail saldırısında bacağını kaybeden TRT Arabi kameramanı Sami Şehade işinin başında
İsrail saldırısında bacağını kaybeden TRT Arabi kameramanı Sami Şehade işinin başında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ