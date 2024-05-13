Bal arılarının yayla yolculuğu başladı

Arıcılık ile uğraşanlar havalar soğuduğunda arıları yaylalardan kışlaklara çekerken, havaların ısınmasıyla bal arılarını kışlaklardan çıkarttı.

Türkiye'deki arıcılık ile uğraşanların kışlak olarak kullandığı Karadeniz ve Ege Bölgelerindeki arılar, kış uykusundan uyandı.

Arıcılar, havaların ısınmaya başlaması ile kış uykusundan uyanan arılarını en fazla yağış alan yaylalara doğru yola çıkardı.

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu arıcılık için çok verimli"

Erzincan’da arıcılık yapan Hasan Elaldı, havaların ısınmasıyla bal arılarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki yaylalara getirilmeye başlandığını söyledi.

Elaldı, bölgenin arıcılık açısından oldukça verimli olduğunu, bu nedenle arıcıların Erzincan ve çevre illeri tercih ettiğini söyledi.

Doğal bitki örtüsünde balın daha kaliteli olduğunu vurgulayan Elaldı, "Buranın iklimi birçok yerden daha güzel ve farklı bitkiler var. Bu nedenle buradaki balın tadı da çok güzel. Daha sonra buradan yaylalara, Doğu Anadolu'nun yüksek yaylalarına gideceğiz. Yağmur nereye iyi yağarsa iklim nerede güzel olursa orayı takip edip tercih edeceğiz, Erzurum olur, Bayburt olur" dedi.