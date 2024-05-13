Bitlis'te besiciler yaylaya çıkmaya başladı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kışın ağıllarda bakılan küçükbaş hayvanlar, Süphan Dağı’nın eteklerindeki yaylalara çıkarılmaya başlandı.

Süphan Dağı’nın serin ve otlak yaylalarında besicilik yapanlar, hayvanlarını havalar soğuyana kadar bu bölgede otlatacak.

"Hayvanları kışa kadar yaylada otlatıyoruz"

Cihangir köyü muhtarı Fayik Karayılan, baharın gelmesiyle birlikte koyunların daha iyi ve verimli beslenebilmesi için Süphan Dağı eteklerinde bulunan Sütey Yaylası’na çıkarıldığını söyleyerek, "Bunu her yıl tekrarlıyoruz, çünkü küçükbaş hayvanlarımızı Adilcevaz şartlarında beslemek zor oluyor. Bu yüzden hayvanlarımızı yayla ortamında kışa kadar otlatıyoruz" dedi.

Köy sakinlerinden besicilik ile uğraşan Feyruz Bozarslan ise Sütey Yaylası’na çıktıklarını vurgulayarak, "Burası bize atalarımızdan kalan bir miras. Bir cennet gibi atmosferi var. Sürüleri buraya getiriyoruz. Bizim geçim kaynağımız budur" dedi.