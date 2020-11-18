Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Yardımcısı Demircan, şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti
[Fotoğraf: AA]
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti.
Demircan, kent merkezindeki ziyaret ve incelemelerinin ardından Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesine gitti.
Şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret eden Demircan, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi ve dua etti. Demircan, şehidin ağabeyi Doğan Halisdemir ile de bir süre sohbet etti.
Demircan'a ziyaretinde Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin eşlik etti.
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