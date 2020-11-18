Demircan, kent merkezindeki ziyaret ve incelemelerinin ardından Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesine gitti.

Şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret eden Demircan, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi ve dua etti. Demircan, şehidin ağabeyi Doğan Halisdemir ile de bir süre sohbet etti.

Demircan'a ziyaretinde Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin eşlik etti.