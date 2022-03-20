Haber Giriş: 20 Mart 2022 Pazar 13:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu, Romanya Müftüsü'ne başsağlığı diledi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonda görüştüğü Romanya Müslümanları Müftüsü Murat Yusuf'a, annesinin vefatı dolayısıyla taziye dileklerini iletti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Müslümanları Müftüsü Murat Yusuf ile telefonda görüştü.
Çavuşoğlu, Yusuf'a annesinin vefatından dolayı başsağlığı diledi.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Romanya
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