Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Eskişehir Valiliğini ziyaret etti.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının yeni uçuş eğitim yılı törenine katılmak için geldiği Eskişehir'de, valiliğe de ziyarette bulundu.

Valiliğe gelişinde tören mangasını selamlayan Akar, Vali Erol Ayyıldız ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları da katıldı.