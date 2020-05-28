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Baharın müjdecisi leylekler Bitlis'e geldi
[Fotoğraf: AA]
Baharın gelmesiyle birlikte leylekler Bitlis'te görüntülendi.
İlkbahar mevsiminin müjdecisi olarak bilinen leylekler havanın ısınmasıyla Bitlis'in Güroymak ilçesine gelmeye başladı.
Güroymak'ın Budaklı köyündeki bir elektrik direği üzerine yaptığı yuvada yavrularıyla kalan leylek güzel görüntü oluşturdu.
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