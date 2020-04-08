Azerbaycan'da yeni kurulan tıbbi maske fabrikasında, üretim 3 vardiyalı olarak hızlı şekilde devam ediyor.

Açılışı 6 Nisan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından yapılan fabrikadaki üretimle, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan maske sıkıntısının önüne geçmek amaçlanıyor.

Sumqayıt Kimya Sanayi Parkında, Türkiye ile de yakın iş ilişkileri bulunan girişimci Sakine Babayeva'nın sahibi olduğu "Bakü Tekstil Fabrikası" şirketince kurulan fabrikada, maske üretimi aralıksız şekilde sürüyor.

Türk firmasıyla "1 yıllık ham madde anlaşması" imzalandı

Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) Yönetim Kurulu üyesi olan Babayeva, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Aliyev'in Kovid-19'la mücadele çağrısı üzerine kadın girişimci olarak, maske üretim fabrikası oluşturmaya karar verdiğini söyledi.

Hem Azerbaycan hem de Türkiye devlet yetkililerinin kendisine büyük destek verdiğini vurgulayan Babayeva, şöyle devam etti:

"Devletlerimizin desteği sayesinde 2 hafta içerisinde fabrikayı kurduk. Kardeş ülkemiz Türkiye, her zaman bizim yanımızda oldu. Makine ve ham maddelerin Türkiye'den getirilmesinde Türkiye Ticaret Bakanlığı ve İhracatçılar Birliği bize yardımcı oldu. İzinler çok kısa zamanda devletin desteğiyle alındı. Bir Türk firmasıyla 1 yıllık ham madde alınması konusunda anlaşma imzaladık. Ham madde konusunda sıkıntı yaşamayacağız."

Babayeva, fabrikanın kurulmasında büyük katkıları olan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'a da teşekkürlerini ileterek, bir hafta sonra yeni üretim hattı kuracaklarını ve üretimi iki katına çıkartacaklarını kaydetti.

Ürünlerinin 1 haftada Azerbaycan piyasasında satışa çıkartılacağını ve ülkenin maske ihtiyacının büyük oranda giderileceğini vurgulayan Babayeva, "nano", "FFP1", "FFP2", "FFP3", "günlük" ve "cerrahi" maske dahil 7 çeşit maske üretmeyi planladıklarını söyledi.

Günlük 100 bin maske üretiliyor

Yeni fabrika için 3,9 milyon manat (2,2 milyon dolar) sermaye kullanıldı. Üreticiye, Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı Girişimciliği Geliştirme Fonu aracılığıyla 1,2 milyon manat (700 bin dolar) imtiyazlı kredi verildi.

Maske üreten makineler de Türkiye'den getirildi.

ISO standartlarına uygun kurulan fabrikada, 30 kişi 3 vardiyayla çalışıyor ve günlük 100 bin maske üretiliyor.

Yakın günlerde ikinci bir üretim hattı daha kurulacak fabrikada, günlük üretim rakamı 220 bin olacak.