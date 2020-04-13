Haber Giriş: Kaynak: AA
Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.K'nin İzmir'den uyuşturucu temin ederek Ayvalık'ta satış yapacağı bilgisini aldı.
Harekete geçen ekipler, şüpheliyi Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı kavşağında durdurdu.
Ekipler, yaptıkları aramalarda, 730 gram esrar ve 4 gram metamfetamin ele geçirdi.
Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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