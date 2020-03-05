Balıkesir'de virüse karşı uygulanan tedbirler çerçevesine Ayvalık deniz hudut kapısına termal kamera kuruldu.

Midilli'den Ayvalık'a gelenlerin geçişlerine, gerekli kontrollerin ve vücut ısısı ölçümünün ardından izin veriliyor. Uygulama, Sahil Sağlık Denetleme Merkezi personelinin gözetiminde gerçekleştiriliyor.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, görevlilerin tüm tedbirleri aldığını söyledi.

Şu an için herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirten Görgülüarslan, "Talimatlar çerçevesinde tüm çalışmaları yapıyoruz. Ateşi yüksek bir hasta tespiti olmadı. Bu tedbirleri ikinci bir talimata kadar sürdüreceğiz." diye konuştu.