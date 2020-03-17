Haber Giriş: Kaynak: AA
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Atakum ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ömer Özkaya'nın (31) kullandığı 50 NC 760 plakalı otomobil, Samsun Ankara kara yolu Sarıışık mevkisi 9. kilometrede kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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