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Güncel
İHA 18.04.2024 09:57

Aydın'da yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Aydın genelinde üreticilere tarımsal destek verilmeye devam ediyor. Söke’de 700 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Aydın'da yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı
[Fotograf: İHA]

Bu çerçevede Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) proje çerçevesinde tohum ve fidan dağıtımları da aralıksız sürüyor.

il genelinde yürütülen proje çerçevesinde ise Söke’de üreticilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Konu ilgili Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi kapsamında bin 500 dekar arazide kullanılmak üzere 700 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı yapıldı.Tohum dağıtımına Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, İl Müdür Yardımcısı Ali Rüstem Şanlı, Söke TAYEM Müdürü Lütfi Özenç, Söke Tarım ve Orman İlçe Müdürü Zeki Berhuni, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nejat Sağel, Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri katıldı. Projeden faydalanan üreticilerimize hayırlı olsun” ifadeleri yer aldı.

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