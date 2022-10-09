Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar 04:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da tıra çarpan otomobil devrildi: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Köşk ilçesinde tıra çarptıktan sonra devrilen otomobildeki baba ve oğlu, yaralandı.
H.T. idaresindeki otomobil, Denizli-Aydın kara yolu Kanyaşı mevkisinde aynı istikamete seyreden K.Ü. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
Olay yerine sek edilen 112 Acil Servis ekipleri, otomobil sürücüsü H.T. ve yolcu konumundaki oğlu A.T'yi Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
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