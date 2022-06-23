Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen kamyonetteki baba ve oğlu yaralandı.
Çine'den Aydın istikametine seyreden İsmail Hakkı Tekin yönetimindeki 34 BN 2246 plakalı kamyonet, Çaltı Mahallesi kavşağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile oğlu Canberk Tekin, ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Aydın
Son Haberler
- 15:36
- 15:36
- 15:29
- 15:26
- 15:19
Sıradaki Haber
Denizli Büyükşehir personeli işaret dili öğreniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz