Aydın genelinde yapılan operasyonlar çerçevesinde son 1 haftada yaklaşık 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda operasyon gerçekleştirildi.

İl genelinde 18-24 Nisan tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 100 olay ortaya çıkarıldı. Bu çerçevede 110 şüpheli hakkında işlem yapılırken 9 şüpheli tutuklandı, 5 şahsa da adli kontrol tedbiri uygulandı.

Bir hafta içerisinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda; 372,84 gram kubar esrar, 1282,35 gram metamfetamin, 120 adet sentetik ecza, 6,36 gram eroin, 906 gram sentetik kannabinoid, 297,76 kokain, 19,48 gram skunk ve 2 adet sentetik hap ele geçirildi. Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, “Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir” ifadelerine yer verildi.