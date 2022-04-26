Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, İstanbul'dan ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı.
Takibe alınan araç, ilçe girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 235 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler M.G, Y.S, R.Ş. ve H.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Balıkesir Uyuşturucu Narkotik
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