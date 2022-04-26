Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Aynı Ali Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan B.K. (25), Y.U. (23) ile İ.Ş. (24) ve Ö.Ş. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.K. ve Y.U. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Manisa
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