Aydın’da bir günde 7 hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaylaköy Mahallesi’nde yol kontrolü esnasında yaya olarak civardan geçen bir kişiyi durdurmak istedi.

Şüpheli hareketler sergileyerek kaçan C.E, kovalamaca sonunda yakalandı.

C.E’nin üzerinde yapılan aramada 35 santimetre uzunluğunda kılıç, tabanca, 100 koleksiyon madeni para, 2 farklı kişi adına düzenlenmiş kimlik kartı, 10 İngiliz anahtarı, bir miktar sentetik uyuşturucu, ziynet eşyası, cep telefonu, sim kart ve bıçak ele geçirildi.

Şüphelinin 22 Ağustos’ta Söke ve Kuşadası ilçelerinde gerçekleşen 7 hırsızlık olayının şüphelisi olarak arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.