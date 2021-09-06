Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 19:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da 5 yaşındaki çocuğu bıçaklayan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın’ın Çine ilçesinde babasıyla yürüyen 5 yaşındaki çocuğu bıçakladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Sarıoğlu Mahallesi'nde, İ.E.T'yi bıçakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan E.Y'nin (26) emniyetteki işlemleri sona erdi.
Adliye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Dün, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen E.Y. (26), Kalabak Parkı'nda babasıyla camiye giden 5 yaşındaki İ.E.T'yi bıçaklamış, yaralanan çocuk Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.
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