Haber Giriş: Kaynak: AA
Aydın'da 42 sığınmacı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 42 sığınmacı yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, bottaki aralarında çocukların da bulunduğu 33'ü Afganistan, 8'i İran ve 1'i Irak uyruklu 42'i sığınmacıyı yakaladı.
Sahil güvenlik botuna alınan sığınmacılar kıyıya çıkartıldı.
Etiketler: Sahil Güvenlik Komutanlığı aydınSon Güncelleme: 3 Haziran 2020 Çarşamba 12:53
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