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Güncel
İHA 07.11.2023 14:25

Aydın'da 3 ilçede 64 konut selde zarar gördü

Aydın Valiliği hafta sonu yaşanan sel felaketinde Söke, Karpuzlu ve Koçarlı ilçelerinde toplam 64 konutun hasar gördüğünü açıkladı.

Aydın'da 3 ilçede 64 konut selde zarar gördü
[Fotograf: İHA]

Aydın Valiliği, 5 Kasım'daki aşırı yağış sonrası 3 ilçede sel ve su baskınlarının meydana geldiği açıklandı.

Yapılan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

5 Kasım 2023 tarihindeki aşırı yağışlar sonucu Söke, Kuşadası, Karpuzlu, Çine ve Koçarlı ilçelerimizde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Yoğun yağış sonrası arama ve kurtarma ekipleri ile iş makinaları derhal olay yerlerine yönlendirilmiştir. İlimizde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yerel düzey çalışma grupları AFAD koordinasyonunda 7/24 esasına göre çalışmalarına devam etmektedir. 

Bölgeye 3 mobil baz istasyonu kuruldu

Meydana gelen sel ve su baskınlarında bölgeye; 480 personel, 70 araç, 1 helikopter, 1 arama köpeği, 5 dalgıç pompa sevk edilmiştir. Meydana gelen enerji kesintileri giderilerek, bölgeye 3 mobil baz istasyonu kurulmuştur. Türk Kızılay tarafından bölgeye 2 ikram aracı sevk edilerek kumanya dağıtımı yapılmıştır.

Aydın'da 3 ilçede 64 konut selde zarar gördü

İlgili kurumlarca yapılan ön hasar tespitlerine göre Söke ilçemizde; Güneyyaka, Bağarası, Güzeltepe, Yeniköy, Demirçay ve Kisir Mahallesi’nde toplamda 30 konut, 12 depo, 13 ahır ve 3 ticarethane az hasarlı; 1 konut, 2 ahır ve 2 depo ağır hasarlı; 5 ahır, 1 depo ve 11 bahçe duvarının yıkık olduğu tespit edilmiştir. Kisir ve Demirçay Mahallesi’nde 6 işyeri, 31 araba ve traktörün hasar gördüğü, Koçarlı ilçemizde; Haydarlı, Yağhanlı, Boydere, Akmescit, Dereköy Mahallesi’nde toplamda 12 konut, 1 kamyonet, 1 motosikletin hasar gördüğü, Karpuzlu ilçemizde; Hatıpkışla, Cumalar, Umcular Mahallesi’nde toplamda 21 konut, 2 işyeri, 4 araba ve traktörün hasar gördüğü tespit edilmiştir. 

Tarımsal ve hayvansal zararların tespiti amacıyla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sahada yürüttüğü ön hasar tespitlerine göre; ilçelerimizde toplam 3 bin 707 dekar civarındaki tarım arazisinde ürün kaybı olmuş, küçük ve büyükbaş olmak üzere toplam 39 hayvan telef olmuştur. Hasar tespit çalışmaları kapsamında Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve ilgili tüm kurumlar saha çalışmalarına devam etmektedir.

Kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Yaşanan sel afetinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 3 vatandaşımız taburcu olmuştur. Kaybolan 1 vatandaşımızı 07.11.2023 itibarıyla 188 personel, 2 arama kurtarma köpeği ve 2 drone ile arama faaliyetlerine devam edilmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

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