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Güncel
İHA 06.03.2024 11:31

Aydın’da 1 ayda 115 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’da, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Şubat ayı içerisinde, Yunanistan tarafından geri itilen 51’i çocuk toplam 115 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın’da 1 ayda 115 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Yunan sahil güvenliği tarafından geri itilerek ölüme terk edilen düzensiz göçmenler için yapılan çalışmalar Şubat ayında da hız kesmezken, 1-29 Şubat tarihleri arasında toplam 115 düzensiz göçmen kurtarıldı. Son 1 ayda toplam 3 olay meydana gelirken, kurtarılan 115 düzensiz göçmen ise sağlık kontrollerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre Aydın’da 21 Şubat’ta Kuşadası açıklarında 9’u çocuk olmak üzere 27 düzensiz göçmen, 22 Şubat’ta Kuşadası açıklarında 23’ü çocuk olmak üzere 47 düzensiz göçmen, 24 Şubat’ta ise 19’u çocuk toplam 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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