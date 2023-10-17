Aydın Söke'de tarla günü etkinliği düzenlendi

Söke Ovası'ndaki Sarıkemer Mevkisi'ndeki etkinlikte, enstitüde ıslah ve tescil ettirilen verimli ve kaliteli lif özelliğine sahip "Volkan", "BRN 74", "Selçuk Bey" ve "Selim" pamuk çeşitleri tanıtıldı.

Vali Yakup Canbolat, pamuğun ülke ekonomisine sağladığı istihdam, yarattığı katma değer nedeniyle önemli ve stratejik bir ürün olduğunu belirtti.

Dünyada pamuk gereksiniminin giderek arttığına işaret eden Canbolat, "Aydın ülkemizde pamuk üretiminde 3. sırada yer almaktadır. Yerli ve milli pamuk üretimi kapsamında pamuk çeşitleri destinasyon alanları Söke ve Nazilli ilçelerimizde kurulmuş ve takipleri devam etmektedir. Valilik olarak ilimiz ve ülkemiz ekonomisinde bu kadar önemli olan pamuğun üretiminden, pazarlanmasına kadar her safhasında üreticimiz ve ticaret erbabımızın yanında olacağız" diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş da 2022 yılında organik tarım yapılmayan alanlarda "İyi Pamuk Sektöre İyi Gelecek" projesinin hayata geçirildiğini hatırlattı. Altıntaş, projenin, Söke ve Koçarlı ilçelerinde 16 üreticiyle yaklaşık 7 bin 500 dekar alanda devam ettiğini ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından protokol, pamuk çeşitlerini inceleyerek bilgi aldı.