Aydın Germencik'te "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetin 100. Yılı" temalı bahar şenliği düzenlendi

Aydın Germencik'te Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu tarafından düzenlenen bahar şenliği, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetin 100. Yılı" temasıyla gerçekleştirildi.





Programda öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve bardak ritim çalışması yer aldı. Özel eğitim sınıfı öğrencileri, Atatürk'ü anlatan şiirler okudu.

Atıklarla hazırlanan kıyafetlerin yer aldığı defile ve sergi de programa dahil edildi. Aydın Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Coşkun Parlakyalçın da programa katıldılar.