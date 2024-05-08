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Güncel
AA 08.05.2024 22:26

Bingöl'de Kur'an Kursu öğrencileri, Filistin için harçlıklarını bağışladı

Bingöl'ün Solhan İlçe Müftülüğü Merkez Kur'an Kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Filistin için bağışladı.

Bingöl'de Kur'an Kursu öğrencileri, Filistin için harçlıklarını bağışladı

İlçe Müftülüğü Merkez Kur'an Kursunda eğitim gören 4-6 yaşındaki öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Filistin'e bağışlamak üzere kurs öğretmenleri Gülsüm Peksoy ve Nebahat Ada eşliğinde İlçe Müftüsü Eyüphan Toprak'a teslim etti.

"Maddi ve manevi yardım etmek bizim görevimiz"

İlçe Müftüsü Toprak, Filistin'de ciddi manada bir zulüm, baskı ve katliamın söz konusu olduğunu belirterek, "Orada Müslüman kardeşlerimiz maddi, manevi büyük bir yıkımı yaşamaktadırlar. Bizlere de düşen oradaki Müslüman kardeşlerimize maddi, manevi yardımcı olmaktır." dedi.

Öğrencilerin davranışlarından ötürü mutlu olduğunu belirten Toprak, öğrencilerin minik kalpleriyle anlamlı bir yardım yaptığını kaydetti.

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