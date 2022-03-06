Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin gıda piyasalarında arz eksikliğine yol açtığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Kirişci, paylaşımında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamasına da yerdi.

"Her türlü tedbir alınmaktadır"

Yurt içindeki tüketimin artması ve pandemi koşullarında artan talep nedeniyle bitkisel yağ ihtiyacının bir kısmının ithalat yoluyla karşılandığının belirtildiği açıklamada şu sözler yer aldı:

"Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan son gelişmeler yakından takip edilmekte olup, bitkisel yağ arzında sorun yaşanmaması için her türlü tedbir alınmaktadır. Bu kapsamda alternatif ülkeler ve alternatif yağ çeşitleri için gerekli çalışmalar yapılmış, ayrıca ayçiçeği yağ ihracatı da durdurularak, mevcut stokların yurtiçi tüketimi karşılayacak şekilde yönetilmesi sağlanmıştır.

Bununla birlikte ülke genelindeki mevcut yağış durumu, ayçiçeği ve kanola gibi yağlı tohumlu bitkilerin üretimine olumlu yansımaktadır. Bu çerçevede, Çukurova Bölgesinde başlayacak ilk hasada kadar gerekli her türlü planlama yapılmıştır. Ülkemizin 1-1,5 aylık tüketimimize ancak yetecek kadar ayçiçek tohumu ve yağ stoku bulunduğu iddiaları tamamıyla gerçek dışıdır. Gerek üretimimiz, gerek sektörün tedarikleri ve devir stoklarımız dikkate alındığında; ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır.

Netice itibarıyla kamuoyuna yansıyan iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, halkımızın endişe edeceği bir durum söz konusu değildir.”