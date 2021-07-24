Ayasofya Camii, 86 yıl sonra 24 Temmuz 2020 Cuma günü yeniden ibadete açıldı.

Sadece yurt içinden değil, yurt dışından da binlerce kişi Ayasofya Camii ve etrafında toplanarak ilk namaz için saf tuttu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay kararının ardından Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devri için imzayı attı. Seçkin bilim insanları, Ayasofya'nın yeniden açılışı için çalıştı.

İstanbul Kütür ve Turizm Müdürü Prof. Dr. Coşkun Yılmaz, "Ayasofya'da var olan freskler ve diğer çizimlerin, sanat eserlerinin, tarihi eserlerin hemen hemen hiçbiri kapatılmadı, boyanmadı, sıvanmadı. Bilakis dünyaya örnek teşkil edecek bir şekilde muhafazasına önem gösterildi." dedi.

Kıble yönündeki figürler perdeleme sistemiyle kapatıldı

Teknik ekipler ve uzmanların çalışmalarıyla sadece kıble yönündeki figürler perdeleme sistemiyle kapatıldı. Freskler orijinal haliyle bırakıldı.

Manisa'da dokunan halılar da camiye serildi. Yılmaz, "Halı da yüzde yüz yün yapağı çok güzel dokutuldu ve en iyi halının ortaya çıkmasına özen gösterildi. Rengine varıncaya kadar da mimari yapının renkleri dikkate alınarak bir uyum ve ahenk içinde olmasına özen gösterildi." diye konuştu.

Minber örtüsü orijinaline sadık kalınarak dokundu

Minber örtüsü, Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından orijinaline sadık kalınarak dokundu.

Salgın günlerine denk geldiği için açılış gününe özel önlemler alındı. Açılışta 21 bin polis görev yaptı.

Ezanı, 4 minareden 4 müezzin okudu

Caminin tabelasını hattat Mehmet Özçay hazırladı. Caminin dış kapı duvarına asılan "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" tabelasını Cumhurbaşkanı Erdoğan açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli, açılışa birlikte katıldı. Ezanı, 4 minareden 4 müezzin okudu.

86 yıl sonra ilk namaz kılındı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, minbere fethin nişanesi olarak kılıçla çıktı. Okunan hutbenin ardından 86 yıl sonra ilk namaz kılındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış gününde Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim okudu.

Ayasofya Camii'nin cemaatine kavuşması üzerinden tam bir yıl geçti.

Şimdi her gün binlerce kişi camide namaz kılıyor.

Kamera: Ahmet Bağış