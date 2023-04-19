Ayağı korkuluk demirlerine saplanan kedi kurtarıldı

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katında oturan Y.A'ya ait British Shorthair melezi ev kedisi, balkondan atladığı sırada arka ayağı, bahçe duvarı üzerinde bulunan demir korkuluklara saplandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Erzincan Belediyesi Veteriner Hizmetleri ve itfaiye ekipleri, uzun uğraşların ardından kediyi, demir korkulukları keserek kurtardı.
Ayağına saplanan demir korkuluk ile belediye veteriner ekipleri gözetiminde itfaiye aracına alınan kedi, kentte bulunan özel bir veteriner kliniğine götürülerek ameliyata alındı.