Çok Bulutlu 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 19.04.2023 00:46

Ayağı korkuluk demirlerine saplanan kedi kurtarıldı

Erzincan’da ayağı korkuluk demirlerine saplanan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Ayağı korkuluk demirlerine saplanan kedi kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katında oturan Y.A'ya ait British Shorthair melezi ev kedisi, balkondan atladığı sırada arka ayağı, bahçe duvarı üzerinde bulunan demir korkuluklara saplandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Erzincan Belediyesi Veteriner Hizmetleri ve itfaiye ekipleri, uzun uğraşların ardından kediyi, demir korkulukları keserek kurtardı.

Ayağına saplanan demir korkuluk ile belediye veteriner ekipleri gözetiminde itfaiye aracına alınan kedi, kentte bulunan özel bir veteriner kliniğine götürülerek ameliyata alındı.

ETİKETLER
Erzincan
Sıradaki Haber
Balıkesir'de otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:50
TPAO'dan "karaya ulaşan Karadeniz gazı" paylaşımı
02:16
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı
02:14
"42. İstanbul Film Festivali" ödülleri sahiplerini buldu
03:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un 39 ilçesini kapsayan risk haritasını Bakanlığımız çıkarttı
01:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TCG Anadolu'nun iki kat büyüğünü yapacağız
01:18
Tunus'ta göçmen teknesinin battı: 15 kişi kayboldu
Kosova'da depremzedeler için 'Umut için Sanat' bağış kampanyası
Kosova'da depremzedeler için 'Umut için Sanat' bağış kampanyası
FOTO FOKUS
TPAO'dan "karaya ulaşan Karadeniz gazı" paylaşımı
TPAO'dan "karaya ulaşan Karadeniz gazı" paylaşımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ