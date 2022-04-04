Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, turistik Mavi Dağlar belgesindeki Wentworth Şelalesi'nin Wentworth Geçidi'nde öğlen saatlerinde heyelan meydana geldi.

Toprak kaymasının olduğu sırada bölgede yürüyüş yaptığı belirtilen 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

NSW Polisi, ulaşımın kısıtlı olduğu bölgeye helikopterlerle kurtarma ekiplerinin gönderildiğini açıkladı.

NSW’nin başkenti Sydney’in yaklaşık 50 kilometre batısından başlayan dik kayalar ve ormanlarla kaplı Mavi Dağlar, eyaleti ziyaret eden yerli ve yabancı turistleri uğrak yerleri arasında yer alıyor.