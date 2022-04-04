Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 22 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 152 şüpheliden 22'si tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu şüphelilerine yönelik 28 Mart-3 Nisan tarihlerinde operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 33 bin 977 uyuşturucu hap, 5 kilo 571 gram esrar, 3 kilo 106 gram eroin, 1 kilo 340 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram kokain, ruhsatsız 2 tabanca ile 20 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 152 zanlıdan 22'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Etiketler: Adana Uyuşturucu
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