Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu şüphelilerine yönelik 28 Mart-3 Nisan tarihlerinde operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 33 bin 977 uyuşturucu hap, 5 kilo 571 gram esrar, 3 kilo 106 gram eroin, 1 kilo 340 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram kokain, ruhsatsız 2 tabanca ile 20 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 152 zanlıdan 22'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.