İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, reçeteye tabi sentetik maddelerin usulsüz satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İzmir, İstanbul, Ankara, Adana, Mersin ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda kırmızı ve yeşil reçeteye tabi 759 bin 412 sentetik ecza, 15 gram skunk, 13 gram kokain, 2 tabanca, 45 fişek, 3 şarjör, 1 ilaç imalatında kullanılan makine ile uyuşturucu madde ticaretinde elde edildiği değerlendirilen çok miktarda para ele geçirildi.

Ecza deposu sahibi ve çalışanı olan şüphelilerin, sentetik eczaları, ecza depoları arasında transfer edilmiş gibi gösterdiği, ancak bu ilaçları usulsüz olarak piyasa sürdükleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 9 şüpheli ise serbest kaldı.