Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 10:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da kafede kumar oynayan 5 kişiye para cezası verildi
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Ardahan'da, bir kafede kumar oynayan 5 kişiye 9 bin 95 lira ceza kesildi.
Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynatıldığı belirtilen Kaptanpaşa Mahallesi Kongre Caddesi'ndeki bir kafeye operasyon düzenledi.
Operasyonda, kafede kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye "Kabahatler Kanun'una muhalefet etme" suçundan 9 bin 95 lira ceza uygulandı.
İş yeri sahibi hakkında da yasal işlem başlatan ekipler, kumar oynarken kullanılan oyun kağıtları ve bir miktar paraya el koydu.
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