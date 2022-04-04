Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk kez geçen yıl ramazan ayında başlatılan "Biz pişirelim siz ulaştırın" uygulaması bu yıl da sürüyor.

Belediye tesislerinde hazırlanan iftarlık yemekler, yardıma muhtaç, yaşlı, hasta ve engellilere yine vatandaş eliyle ulaştırılıyor.

Ramazan ayı ile başlayan organizasyonda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan yemeklerin dağıtımına eşlik etti.

Ramazan ayı boyunca her gün saat 18.00'de başlayıp iftar saatine kadar devam edecek uygulama kapsamında Atatürk Bulvarı Osmanlı Evi, Yenidoğan Mahalle Muhtarlığı önü, Tablakaya Mahallesi Nikah Salonu önü ve Mevlana Mahalle Meydanı Şeffaf Oda önünden paketler halinde yemek dağıtımı yapılacak.