AUZEF sınav giriş belgeleri yayınlandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresi ile web sayfası (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinden AUZEF vize sınavı giriş belgelerini erişime açtı.

Adaylar, "https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/" adresinden sınav giriş belgelerine erişebilirler.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF ara sınavlarında aksi belirtilmediği sürece her sorumlu olunan ders için öğrencilere 20 soru sorulmaktadır. Bu soruların yanıtlanması için ise 30 dakika sınav süresi verilir.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersi başarıyla tamamlaması için yarıyıl/ yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en düşük 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 puan alması gerekir.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinden mezun olabilmek için Fakülte Yönetim Kurulu kararı gereğince gerekli kredi/ AKTS miktarının başarıyla tamamlanması gerekmektedir. İşte AUZEF 2022-2023 mezuniyet şartları;

FF harf notu derse sahip olmamak,

2.00 ve üzeri genel not ortalamasına sahip olmak,

Tüm dönemlere ait zorunlu derslerin tamamını almak.

AUZEF vize sınavları ne zaman?

2022-2023 yılının AUZEF'te ilk sınav yapılıyor. Sınav merkezi tercih işlemleri 23 Eylül – 04 Ekim 2022 tarihinde alınıyor.

Sınavlar ise 12 Kasım - 13 Kasım 2022 tarihleri arasında sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ara sınavları 12-13 Kasım 2022 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

AUZEF sınav takvimi 2022-2023

Ara Dönem (Vize) Sınavları - 12 Kasım - 13 Kasım 2022

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 24 Aralık - 25 Aralık 2022

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 04 Şubat - 05 Şubat 2023