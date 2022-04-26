AUZEF sınav sonuçları açıklandı: 2022 AUZEF sınav sonuç ekranı…
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2022 Bahar Dönemi vize sonuçları açıklandı.
Yapılan açıklamada; ''16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen ara sınav (vize) sonuçları açıklandı.
Sonuçlarınızı http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.'' denildi.
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Değerli Öğrencilerimiz,— İstanbul Üniversitesi AUZEF (@acikveuzaktan) April 26, 2022
16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen ara sınav (vize) sonuçları açıklandı. Sonuçlarınızı https://t.co/JLLcuT9e9Y adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz. pic.twitter.com/JwRqXn2ILR
2021-2022 Bahar Yarıyılı Bitirme Sınavı (Final) sınav merkezi tercih işlemleri başladı
2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme sınavı 4-5 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Bitirme sınavı için sınav merkezi tercih işlemleri, 26 Nisan 2022 saat 23.59’a kadar yapılabilecektir.
Sınav merkezi tercihinde bulunmayan öğrencilerimizin sınav yeri, ara sınav (vize) sınav merkezi olarak belirlenecektir.
Sınav merkezi tercihi aşamasında engelli veya hükümlü olan öğrencilerin engel durumları ile ilgili bilgileri hatasız olarak bildirmeleri gerekmektedir.
AUZEF sınav tarihleri 2022
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 04 - 05 Haziran 2022
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 02 - 03 Temmuz 2022
Mezuniyete Üç Ders Sınavı 24 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.
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