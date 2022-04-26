Yapılan açıklamada; ''16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen ara sınav (vize) sonuçları açıklandı.

Sonuçlarınızı http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.'' denildi.

AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Değerli Öğrencilerimiz,

16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen ara sınav (vize) sonuçları açıklandı. Sonuçlarınızı https://t.co/JLLcuT9e9Y adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz. pic.twitter.com/JwRqXn2ILR — İstanbul Üniversitesi AUZEF (@acikveuzaktan) April 26, 2022

2021-2022 Bahar Yarıyılı Bitirme Sınavı (Final) sınav merkezi tercih işlemleri başladı

2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme sınavı 4-5 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Bitirme sınavı için sınav merkezi tercih işlemleri, 26 Nisan 2022 saat 23.59’a kadar yapılabilecektir.

Sınav merkezi tercihinde bulunmayan öğrencilerimizin sınav yeri, ara sınav (vize) sınav merkezi olarak belirlenecektir.

Sınav merkezi tercihi aşamasında engelli veya hükümlü olan öğrencilerin engel durumları ile ilgili bilgileri hatasız olarak bildirmeleri gerekmektedir.

AUZEF sınav tarihleri 2022

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 04 - 05 Haziran 2022

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 02 - 03 Temmuz 2022

Mezuniyete Üç Ders Sınavı 24 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.



