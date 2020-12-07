Askerlik sevk tarihi açıklandı... 2020 Aralık ayı askerlerin sevk tarihleri belli oldu...
Askerlik sevk tarihi açıklandı. Sevk tarihleri belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına sevk edilecek askerlerin sevk işlemleri ile ilgili yeni takvimi açıkladı. Askerler ne zaman sevk olacak?
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı.
Askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan askerlerin sevk işlemleri 22-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 7, 2020
22-24 Aralık tarihlerinde sevk edilmesi planlananların sevk işlemleri de 26-28 Ocak 2021’e ertelendi. Erteleme sadece Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlıkları emrine sevki planlanan ve ilk planlamada 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklananları kapsıyor.
Kasım ayından aralık ayına ertelenenlerin sevk tarihinde bir değişiklik olmayacak.
22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklanan yükümlüler sevk tarihlerini e-Devlet’ten takip edebilecek, duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr adresinden ulaşabilecek.
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