Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı için uygulanacak asgari ücreti açıkladı.

Asgari ücret 2021 ne kadar oldu?

Asgari ücret brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak belirlendi

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde bugün gerçekleştirdi.

Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı için asgari ücretin brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olduğunu açıkladı.