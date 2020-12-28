Asgari ücret 2021 belli oldu.... 2021 yılında uygulanacak asgari ücret ne kadar?
2021yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret için son toplantıyı bugün gerçekleştirdi. Asgari ücret 2021 net 2 bin 825 lira oldu. 2021 Asgari ücret ne kadar?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı için uygulanacak asgari ücreti açıkladı.
Asgari ücret 2021 ne kadar oldu?
Asgari ücret brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak belirlendi
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde bugün gerçekleştirdi.
Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık etti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı için asgari ücretin brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olduğunu açıkladı.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 28, 2020
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 2021 yılında asgari ücret net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir.https://t.co/RYAS9WNJpH pic.twitter.com/DKdhwrIkK7
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