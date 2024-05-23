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Güncel
AA 23.05.2024 16:12

Artvin'de "Türk Mutfağı Haftası"na özel tatlı yarışması yapıldı

Artvin'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında üniversite öğrencileri arasında yöresel tatlılar yarışması yapıldı.

Artvin'de "Türk Mutfağı Haftası"na özel tatlı yarışması yapıldı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası kapsamında Artvin'de de çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ev sahipliğinde Seyitler Yerleşkesi'ndeki atölyede, "Türk Mutfağında Yöresel Tatlılar" konulu yarışma düzenlendi.

Bölüm öğrencileri, birçoğu coğrafi işaret almış yöresel tatlıları en lezzetli şekilde yapabilmek için yarıştı. Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Yener Oğan, gazetecilere, "Türk mutfağına ait tatlılar" konu başlığıyla gerçekleştirilen yarışmada 35 farklı tatlı yapıldığını belirterek, bunların çoğunun yöresel ve coğrafi işaretli olduğunu söyledi.

Artvin'de "Türk Mutfağı Haftası"na özel tatlı yarışması yapıldı

Çeşitli tatlılar yapan öğrenciler Jüri tarafından değerlendirildi

Tatlıların, bölümdeki öğretim üyeleri başta olmak üzere alanında uzman kişilerden oluşan jüri tarafından değerlendirileceğini ifade eden Oğan, "Bizim öğrencilerimize vereceğimiz en güzel hediye yüksek nottur. Bunun yanı sıra başarı belgeleri de takdim edeceğiz" dedi.

Öğrencilerden Merthan Dereli, Türk mutfağının zenginliğine işaret ederek, "Ben süt helvası yaptım. İçerisinde un, şeker, yumurta bulunmaktadır. Tatlım konusunda iddialıyım, kendime güveniyorum" diye konuştu.

Fikriye Güzel, gastronomiye merakından dolayı bu mesleğe yöneldiğini alatarak, "Bugün herkes kendi yöresinden tatlı yaptı. Ortaya çok güzel şeyler çıktı. Ben de Ege Bölgesi'nden lokma tatlısını yaptım" dedi.

Artvin'de "Türk Mutfağı Haftası"na özel tatlı yarışması yapıldı

Cizre usulü zerde yapan Şırnaklı Miran Usal, mutfakta olmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Gelecekte de mesleği sürdüreceğim. Küçük yaştan beri mutfağa sürekli ilgim vardı. Ailem istemiyordu ama ben yine de istediğim bölüme geldim. İddialıyım, yöresel olduğu için damak tadına göre değişen bir lezzeti var ama yine de bence çok güzel bir tatlıdır. Osmanlı mutfağından bir tatlı çeşididir."

Yarışmada, ekmek kadayıfıyla İrem Çiçek birinci, Cizre usulü zerdeyle Miran Usal ikinci, süt helvasıyla Merthan Dereli üçüncü oldu.

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