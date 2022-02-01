Artvin’de düzenlenen kar festivalinde 200 yıllık tahta kızak yarışmaları renkli görüntülere sahne oldu.

Kar üstünde oynan horonun muhteşem uyumu ise havadan görüntülendi. Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Geçitli Köyü’nde bu yıl 6.'sı düzenlenen Kar Şenliği 7’den 70’e büyük ilgi gördü. Tahta kızak, halat çekme, çuval yarışları renkli görüntülere sahne olurken, kar üstünde oynayan horon havadan görüntülendi.

Geçitli Köyü Muhtarlığı tarafından organize edilen kar şenliğine çok sayıda vatandaş kızaklarıyla birlikte katıldı. Birbirinden farklı ekinliklerin düzenlendiği kar şenliğinde, 200 yıllık geleneğe sahip olan kızak yarışı da yapıldı.

Bin 700 rakımlı Geçitli Köyünde, 1 metreye bulan karda düzenlenen yarışlarda halat çekme, çuval ve tahta kızak yarışları kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

“Karın önemli bir kültür zenginliği olduğunu belirtmek amaçlı bir festival” Geçitli Köyü Muhtarı Taner Kaya yaptığı açıklamada, kış mevsimi ve karın çok önemli bir kültür ve zenginlik olduğunu belirterek karın oluşturduğu kültür, birlik ve beraberliği yaşatmak için bu şenliklerin başlatıldığını ifade etti. Aynı zamanda öğrencilere karne hediyesi olarak bu şenliği düzenlediklerini ifade eden Kaya, birlik ve beraberliğin pekiştiği bir ortam oluşturduklarını söyledi. Artvin merkez ve ilçelerinden festivale vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir ise “Köy muhtarlığının düzenlediği bir festival. Öncelikle emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Festivalimizde farklı etkinlikler var, konserler, yarışmalar var” ifadelerini kullandı.

Yarışların ardından festivale katılan yerel sanatçılar eşliğinde kar üstünde horon oynandı. Horon oynayanların muhteşem uyumu havadan görüntülendi.