Başdurak Mahallesi'nde ikamet eden, kimliği açıklanmayan yaşlı adamın rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Hastaya ulaşmak üzere ambulansla yola çıkan sağlık ekipleri, mahalle yolunun yoğun kar ve tipiden dolayı kapalı olması nedeniyle AKUT'tan yardım istedi.

Mahalleye giden 4 kişilik AKUT ekibi, sedyeye aldıkları hastayı 1 kilometrelik uzaklıktaki ambulansa yürüyerek taşıdı.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye ulaştırılan hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.