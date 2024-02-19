Artvin'de kapanan yollar açılıyor

Artvin’de etkili olan kar yağışı yüksek rakımlı köylerde hayatı olumsuz etkiliyor.

Şavşat ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yer yer 2 metreyi aşan kar birçok köye ulaşımı durdurdu.

Karla mücadele çalışmalarında İl Özel İdaresi ekiplerine, Şavşat Oman İşletme Müdürlüğü ile Karayolları ekipleri destek oluyor. Şavşat İlçe Orman Müdürlüğü mahalle yollarının açılmasında 7 adet iş makinası, 10 adet hizmet aracı (pikap) 20 personel, Karayolları ekipleri ise 2 adet iş makinası 2 hizmet aracı ve 7 personel ile İl Özel İdaresi ekiplerine destek veriyor.