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Güncel
İHA 19.02.2024 10:16

Artvin'de kapanan yollar açılıyor

Artvin'in Şavşat ilçesinde karla kapanan 68 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Artvin'de kapanan yollar açılıyor
[Fotograf: İHA]

Artvin’de etkili olan kar yağışı yüksek rakımlı köylerde hayatı olumsuz etkiliyor.

Şavşat ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yer yer 2 metreyi aşan kar birçok köye ulaşımı durdurdu.

Artvin'de kapanan yollar açılıyor

Karla mücadele çalışmalarında İl Özel İdaresi ekiplerine, Şavşat Oman İşletme Müdürlüğü ile Karayolları ekipleri destek oluyor. Şavşat İlçe Orman Müdürlüğü mahalle yollarının açılmasında 7 adet iş makinası, 10 adet hizmet aracı (pikap) 20 personel, Karayolları ekipleri ise 2 adet iş makinası 2 hizmet aracı ve 7 personel ile İl Özel İdaresi ekiplerine destek veriyor. 

Artvin'de kapanan yollar açılıyor

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